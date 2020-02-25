Survivor’da kim elendi? Survivor 2020’de ikinci elenen isim kim oldu?

Survivor'ın 8. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın bu akşamki bölümünde ada konseyi sonrası Ünlüler takımından elenen isim belirlendi. Eleme adayı olarak Derya Can'ın karşısına iki isim daha çıktı. Peki Survivor 2020'de ikinci elenen isim kim oldu? İşte Survivor'da adaya veda eden isim...

Survivor’da ada konseyi bu akşamki son bölümde yapıldı. Ada konseyi sonrası elenen isim de belli oldu. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ada şartları her geçen gün yarışmacıları zorlamaya devam ediyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak zaman zaman zor anlar yaşayan yarışmacılardan diğer yarışmacılar göre daha zayıf olanlar ise oylama ile adaya erken veda ediyor. Bu akşam ise Survivor 2020’nin ikinci elenen ismi belli oldu. Sms oylaması sonrasında adaya veda eden isim Ünlüler takımından Tuğba Melis Türk oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’ye veda eden ikinci isim bu akşam yapılan oylama ile belirlendi. Survivor’da ilk eleme adayı Damla Can Göçen’in ardından ikinci ve üçüncü eleme adayları en çok SMS alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. İkinci eleme adayı Tuğba Melis Türk olurken, üçüncü eleme adayı ise Mert Öcal oldu. Haftanın eleme adayları arasında en az SMS oyunu alan Tuğba Melis Türk Survivor 2020’ye veda eden ikinci isim oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında eleme adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Derya Can Göçen en çok oyu alarak haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS'i alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. En çok SMS’i Ersin ve Barış aldı. Barış haftanın ikinci eleme adayı olarak Melis’i gösterdi. Ersin ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak Mert’i gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Derya Can Göçen, Melis Türk ve Mert Öcal oldu.