Tamer Karadağlı’dan sert tepki

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Tamer Karadağlı, 1993-1999 yılları arasında yayınlanan ‘Ferhunde Hanımlar’ dizisinde aynı seti paylaştığı meslektaşı Simge Selçuk'la görüntülendi. Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden Karadağlı, gazetecilere tepki gösterdi. Oyuncu Tamer Karadağlı, “Ben sizin sevgilinizi soruyor muyum? Yoksa hayatınızda kimse yok mu?” diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi. Karadağlı, muhabirlerin yeniden soru sormasına izin vermeyerek , “Bizi tutmayın artık, yeter” diyerek hızlı adımlarla ilerledi.

BİR DÖNEM AŞK YAŞAMIŞLARDI

Ferhunde Hanımlar dizisinde rol alan Tamer Karadağlı ile Simge Selçuk hakkında daha önce de aşk dedikoduları çıkmıştı. Simge Selçuk, yıllar önce verdiği röportajda, “Tamer benim tanıdığım ilk erkekti. Çok özeldi. İlk aşktı. Aşkımız 6 yıl sürdü. Benim babam gibi, ağabeyim gibi, sevgilim gibi, her şeyim gibi” demişti.