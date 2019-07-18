Tatlım Tatlım filmi konusu? Tatlım tatlım oyuncuları kimler?

Tatlım Tatlım filmi Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, tiyatro ardından beyazperde de sergilenen romantik komedi unsarları bolca içerek bir sinema filmi olarak seyirci karşısına çıkıyor. Tatlım Tatlım oyuncuları kimler? Tatlım tatlım filmi konusu…

Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan’ın Haybeden Gerçeküstü Aşk adlı tiyatro oyunun beyazperdeye çevirildi bir komedi filmi olarak seyircilerin karşısında çıktı. Birçok ünlü ismin rol aldığı filmde, birden fazla hikaye anlatılıyor. Peki Tatlım Tatlım oyuncuları kimler? Tatlım tatlım filmi konusu…

TATLIM TATLIM OYUNCULARI

Tatlım Tatlım filminde başrolleri; Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.

TATLIM TATLIM KONUSU

Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise… İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise… Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?