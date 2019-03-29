Pazartesi gecesi gerçekleşen bir ödül töreninde onur konuğu olarak sahne alan başarılı şarkıcı, iki günlük İstanbul seyahatinin ardından ülkesine dönmeden önce balık ziyafeti çekti. Akşam uçağıyla ülkesi Romanya'ya giden Akcent, mütevazi ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

KADIN ŞARKICILARINIZI TANIMIYORUM

Yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akcent samimi açıklamalarda bulundu. Akcent, “İstanbul'un en sevdiğim yerleri arasında en başta Kız Kulesi ve Sultan Ahmet geliyor. Sultan Ahmet'in benim için yeri çok ayrıdır. ‘Rita’ adlı parçamın klibini orada çekmiştim. Her geldiğim de muhakkak ziyaret ederim tekrar tekrar gezerim. Türkiye'de erkek sanatçılardan Mustafa Sandal ve Tarkan'ı tanıyorum şarkılarını da dinlendim onları biliyorum ama ne yazık ki hiç kadın şarkıcı dikkatimi çekmedi kimseyi tanımıyorum” dedi.