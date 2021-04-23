Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Cüneyt Arkın: Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk… Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Cem Yılmaz: 23 Nisan… Bayramımız kutlu olsun.

Pınar Altuğ Atacan: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene! Ata’m izindeyiz…

Işın Karaca: Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun… pic.twitter.com/mxmAYdJnd0 — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) April 23, 2021

İrem Derici: Senin de 23 Nisan’ın kutlu olsun hicran bakışlı yavrum.

Demet Akbağ: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Türkan Şoray: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili çocuklar; Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sizlere armağan ettiği, bu çok değerli bayramınızı, her zaman coşku ve mutlulukla kutlamanızı dilerim…

Nilüfer: Çocuklarımız seni asla unutmayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

İbrahim Büyükak: 23 Nisan kutlu olsun…