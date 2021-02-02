Beren Saat’li parti pandemide tepki çekti

Belçim Bilgin, 38’inci yaş gününü, pandemiye rağmen dostlarıyla özel bir organizasyonla kutladı. Sultanahmet’teki bir butik otelde düzenlenen yaklaşık 15 kişinin katıldığı partinin konukları arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı.

“PANDEMİDEN ÇALIP İNANILMAZ BİR RÜYA HEDİYE ETTİNİZ”

Belçim Bilgin, organizasyonu yapan şirkete pandemideki kısıtlamaları vurgulayarak şöyle teşekkür etti: “Sıradışı organizasyon yeteneğiniz ile pandemiden çalıp inanılmaz bir rüya hediye ettiğiniz, 1500 yıllık yaşanmışlığın bahçesinde!!! Kendi şehrimize turist olduk sayenizde…”





KENAN DOĞULU’YLA TANIŞTIĞI GECEYİ ANLATTI

Beren Saat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem arkadaşı özel geceyi anlattı. Saat’in mesajıyla gecenin Belçim Bilgin’in doğumgünü olmasının yanında başka özel bir anlamı daha olduğunu duyurdu.

Saat, hem eski dostu Belçim Bilgin’in doğum gününü kutladı, hem de Kenan Doğulu’yla tanışma yıldönümü olduğunu açıkladı.

Beren Saat’in sevgi yüklü mesajı şöyle:

Belçim bir yaş daha güzelleşmiş. Hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için…

Yıllar önce bu gece; @belcimbilgincom ve @ayferdonmez gelip beni alıp Kenan'la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye Aykut'un doğum gününü kutlayacağız diye ikna etmişti.

Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile…

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı.

Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun

“YENİ YAŞIN İLK GÜNÜNDEN SELAM”



38’inci doğum gününü kutlayan Belçim Bilgin de Instagram hesabından gecenin fotoğraflarını paylaştı. “Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar!” diyen sanatçı, “Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hisslerin, anlamı derinleşiyor, tüm renkleri görmeye, tüm nüansları farketmeye, kabul etmeye, kalbini her durumda tercih edersen açabilmeye başlıyorsun” dedi.

Beren Saat gecenin sonunda paylaştığı mesajına, tanışmalarının 9’uncu yılınu kutlamak üzere Kenan Doğulu’yla daha önce çekilmiş fotoğraflarını da ekledi.

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