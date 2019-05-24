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Ünlüler Fenerbahçe için seferber oldu
Ünlüler Fenerbahçe için seferber oldu
Acun Ilıcalı’nın öncülüğünde Fenerbahçe’ye destek devam ediyor.
Magazin 24 Mayıs 2019 - 13:43

Fenerbahçe'ye destek kapsamında özel bir sosyal medya etkinliği gerçekleştirildi. Birçok ünlü isim Fenerbahçe için seferber oldu. Fenerbahçe'ye destek için paylaşım yapan ünlüler arasında; Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Bensu Soral, Tülin Şahin, Hakan Ural, Sarp Akkaya, Hakan Bilgin, Uraz Kaygılaroğlu, Murat Şeker, Ceyhun Fersoy, Ozan Güven, Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Ümit Kantarcılar, Hakan Ka, Sami Levi, Merve Özbey ve Furkan Kızılay isimleri dikkat çekti. Fenerbahçe'ye destek olmak isteyenler “İz Bırakanlar Triko Forma” satın alarak kampanyaya katkıda bulanacaklar.