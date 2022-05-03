Ünlülerden mesajlar: Her gün bayram olsun

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medyadan sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları...

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Cüneyt Arkın: Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara… Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

İzzet Yıldızhan: Ailem ile herkese iyi bayramlar diliyorum.

Doğa Rutkay: Neşeli bayramlar.

Gökçe Bahadır: Aşk olsun öncelik. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun! Herkese iyi bayramlar dilerim.

Bülent Şakrak: Şakrak bayramlar dileriz…

Ece Erken: Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah’a havale ediyorum.





Can Bonomo: İyi bayramlar!

Şahan Gökbakar: Daha nice, eşlerimiz ile barbunya ayıkladığımız bayramlara. Herkese huzur ve sağlık dileriz… Ne mutlu bir gün…

Çağla Şıkel: Mutlu bayramlar.

Asuman Dabak: Vesile olalım iyilik ve güzellikler. Bize her gün bayram olsun.

Buse Terim: Herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı mutlu bayramlar dileriz.

Özge Ulusoy: İyi bayramlar, çok sevdiklerinizle.