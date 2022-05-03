Ünlülerden mesajlar: Her gün bayram olsun
Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medyadan sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları...
Cüneyt Arkın: Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara… Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
İzzet Yıldızhan: Ailem ile herkese iyi bayramlar diliyorum.
Doğa Rutkay: Neşeli bayramlar.
Gökçe Bahadır: Aşk olsun öncelik. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun! Herkese iyi bayramlar dilerim.
Bülent Şakrak: Şakrak bayramlar dileriz…
Ece Erken: Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah’a havale ediyorum.
Can Bonomo: İyi bayramlar!
Şahan Gökbakar: Daha nice, eşlerimiz ile barbunya ayıkladığımız bayramlara. Herkese huzur ve sağlık dileriz… Ne mutlu bir gün…
Çağla Şıkel: Mutlu bayramlar.
Asuman Dabak: Vesile olalım iyilik ve güzellikler. Bize her gün bayram olsun.
Buse Terim: Herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı mutlu bayramlar dileriz.
Özge Ulusoy: İyi bayramlar, çok sevdiklerinizle.