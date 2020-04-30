Unutursam Fısılda nerede çekildi? Unutursam Fısılda filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Unutursam Fısılda, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın filmidir. Şarkıları ile seyircilerin dikkatini çeken filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Fimin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Hümeyra ve Kerem Bürsin dikkatleri çekiyor. İşte Unutursam Fısılda filmi ile ilgili merak edilenler...

Unutursam Fısılda filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak yapıyor. Film 2014 yılında vizyona girmiştir. Şarkıcı olmak isteyen Hatice ile ona karşı çıkan Hanife'nin maceralarının anlatıldığı filmde başrol karakteri Hatice'nin gençliğini Farah Zeynep Abdullah, ileri yaşlarını ise usta oyuncu Hümeyra canlandırıyor. İşte Unutursam Fısılda filminin oyuncu kadrosu ve konusu…

UNUTURSAM FISILDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.

UNUTURSAM FISILDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Hümeyra – Hatice/Ayperi

Işıl Yücesoy – Hanife

Köksal Engür – Erhan

Farah Zeynep Abdullah – Hatice/Ayperi (gençlik)

Kerem Bürsin – Erhan (gençlik)

Mehmet Günsür – Tarık (gençlik)

Gözde Cığacı – Hanife (gençlik)

Gürkan Uygun