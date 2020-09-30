Uygunsuz görüntü davasında dosya savcılıkta

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Merve Şarapçıoğlu katılmadı. Berk Oktay ise duruşmada hazır bulundu.

Oktay, önceki ifadesini tekrar etti. Oyuncunun avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini, dosyanın tamamlandığını belirterek davanın karara bağlanmasını istedi. Şarapçıoğlu’nun avukatı ise tanıkların dinlenmesini istedi.

Mahkeme, davaya ilişkin görüşünü açıklamak için dosyanın savcılığa gönderilmesine ve tanıkların duruşmada hazır edilmesi için son kez süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesapları hacklenmiş ve çiftin uygunsuz fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı.

İlk duruşmada ifade veren sanık Merve Şarapçıoğlu, şunları söylemişti:

* Gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve Instagram hesaplarım hacklendi ve fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, Instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştı.

* Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Benim de uygunsuz fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır.

“KARİYERİM BİTİRİLMEK İSTENDİ”

Şikayetçi Berk Oktay ise şöyle konuşmuştu:

* Ben topluma rezil oldum. İşimden olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Kesinlikle suçu Merve Hanım’ın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Umarım en ağır cezayı alır. (DHA)

