Vuslat 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 31. son bölüm izle

Vuslat dizisi 31. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz şüphelerinden arınmasının tek yolunun, Necmi’nin verdiği görevi yerine getirmekten geçtiğini anlamıştır. Vuslat 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 31. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; tuzağa düşürüldüğü yere geri döndüğünde gizli düşmanının sembolüyle karşılaşır. Aziz'in gizli düşmanı adeta kozasından çıkacağı zamanı bekleyen bir kelebek gibi kapalı kapıların ve duvarların ardına gizlenmiştir. Feride ise annesinin gelinliğini denerken Aziz’e yakalanır…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 31. SON BÖLÜM İZLE

Feride, taşındıkları yeni evden ortaya çıkan eşyalarla adeta annesiyle yeniden tanışır. Bu tanışmayla beraber geçmişin aydınlık ve karanlık taraflarıyla yüzleşmeye başlayan Feride, duygusal bir hal içindedir. Bir taraftan da Hasibe'nin artık açık hale gelen düşmanlığıyla baş etmektedir.

Kerem, Bülent'le karşı karşıya geldikten sonra kendisine söylendiğini düşündüğü yalanların peşine düşer. Aziz'in, annesi hakkında söylediklerinden başlar ve Aziz'i Alice ile karşılaştırır. Aziz, etrafında dönen oyunlarla yine yolunu kaybetme noktasına gelir. Ta ki Salih, inzivadan çıkıp gelene ve ‘Yolcu'nun hakikat yolundaki engellerini ortadan kaldırmaya başlayana kadar…