Vuslat 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 32. son bölüm izle

Vuslat dizisi 32. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Salih, Satranc-ı Urefa’nın asıl kıymetini Aziz’e farklı bir şekilde anlatır. Vuslat 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 32. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; Aziz'in yürüdüğü yolda şüphelerinden arınması için onu kendi ateşiyle baş başa bırakır. Yaşananlardan sonra Salih Baba'nın dükkanının kapısı Aziz'e kapalıdır artık. Aziz'in yüzüne kapanan tek kapı hakikat yolunun kapısı değil, sevdiğinin de kapısıdır.

VUSLAT 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 32. SON BÖLÜM İZLE

Faik'in itirazıyla beraber Aziz ve Feride aşkı yeni bir dönemece girer. Bu sıkıntılı süreci sabır ve inançla geçmek zorundadırlar. Hem minyatürü bulmaları hem de ailelerinin karşılarına çıkardıkları engelleri aşmaları gerekmektedir.

Holdingte ağırlığını hissettirmek isteyen Tahsin, işlerin kontrolünü ele geçirmek için düğmeye basar. Ona göre Aziz'e mesaj vermenin en kısa yolu Feride'ye cephe almaktan geçer. Ancak Feride'ye asıl darbeyi vuran, kardeşi Fırat'ın Nehir'le iş birliği yaptığını öğrenmesi olacaktır.

Kerem, ailesi için büyük bir sürpriz hazırlarken Bülent'in tuzağına düşer. Aklıyla ve kalbiyle oynayan dedesine karşı kendini savunmaya çalışır. Beklenmedik bir hamleyle yeni bir ortak bularak geçmişin sırlarının peşine düşer.