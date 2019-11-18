Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 57. son bölüm izle

Yasak Elma 57. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma'nın son bölümünde; Şahika’nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir. Yeni bölümde neler yaşanacak? Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 57. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Halit, Yıldız ve Ender'in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika'nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 57. SON BÖLÜM İZLE

Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir'in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.

Şahika'nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit'in hayatını tamamen değiştirecektir. Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar.

Şahika Halit'i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.