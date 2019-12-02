Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 59. son bölüm izle

Yasak Elma 59. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma’nın son bölümünde; Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden olur. Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 59. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Nadir ve Ender, Şahika'yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika'nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır. İşte Yasak Elma dizisiyle ilgili merak edilen detaylar…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 59. SON BÖLÜM İZLE

Halit, Nadir'le Ender'in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit'i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız'dan geçmektedir. Halit'in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.

Şahika'nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir. Halit, Yıldız ve Ender'in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika'nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir. Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir'in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.