Yasak Elma 75. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yeni sezon öncesi peş peşe fragmanlar ile heyecanın dozunu arttıran Yasak Elma dizisi bu akşam 75. bölümüyle yeni sezona "Merhaba" dedi. Yasak Elma'nın son bölümünde; Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılandı ve Argun ailesi eski düzenlerine döndü. İşte Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası...

İlk bölümü 19 Mart 2018 yılında yayınlanan Yasak Elma dizisi, bu akşam yeni sezon ile takiçileri karşısına çıktı. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisinin 75. son bölümünde; Halit, zor günlerinde ona çok destek olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmeyi amaçlıyor. İşte Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 76. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 75. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR…

Halit'in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit'in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız'ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

YASAK ELMA KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.