Yasemin Ergene Özilhan kimdir, kaç yaşındadır?

İzleyicinin kalbinde taht kuran FOX'un dizisi Mucize Doktor’a Yasemin Özilhan, konuk oyuncu olarak dahil oldu. Doktorlar dizisinde Ela doktor karakteriyle ünlenen Özilhan oyunculuğa uzun yıllar ara vermişti. İşte Yasemin Özilhan hakkında merak edilen detaylar…
YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN KİMDİR?
Yasemin Ergene Özilhan, 22 Ocak 1985'te Hamburg'da doğmuştur. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.
DAHA ÖNCE YER ALDIĞI DİZİLER
2002 Koçum Benim
2004 Çocuğun Var Derdin Var
2005 Aşk Oyunu
2006-2010 Doktorlar
2008 Babam Adam Olacak
2019- Mucize Doktor