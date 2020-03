Yeliz Yeşilmen’den karantinada avokado maskesi tarifi

Corona virüsü salgını sonrası ünlüler de, “Evde kal” çağrısına uyarken, aynı zamanda bu konuda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Yeliz Yeşilmen de karantina döneminde gerek komik paylaşımlarıyla gerekse faydalı tarifleriyle takipçilerine tavsiyeler veriyor.

Takipçilerine an be an yaptıklarını paylaşan Yeşilmen’den güzellik tavsiyeleri de gecikmedi. Evde kaldığı dönemde cilt bakımına oldukça vakit ayırma şansı bulan ünlü isim, gelen yoğun isteklere dayanamayarak ev yapımı avokado maskesinin tarifini takipçileriyle paylaştı.