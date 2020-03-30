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Yeliz Yeşilmen’den karantinada avokado maskesi tarifi
Yeliz Yeşilmen, corona virüsü nedeniyle kendini eve kapatan ünlü isimlerden biri. Bu dönemde sosyal medya hesabını daha aktif bir şekilde kullanan Yeşilmen, evde yaptığı avokado maskesi tarifini takipçileriyle paylaştı.
Magazin 30 Mart 2020 - 13:17

Corona virüsü salgını sonrası ünlüler de, “Evde kal” çağrısına uyarken, aynı zamanda bu konuda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Yeliz Yeşilmen de karantina döneminde gerek komik paylaşımlarıyla gerekse faydalı tarifleriyle takipçilerine tavsiyeler veriyor.

Fotoğraf: Instagram

Takipçilerine an be an yaptıklarını paylaşan Yeşilmen’den güzellik tavsiyeleri de gecikmedi. Evde kaldığı dönemde cilt bakımına oldukça vakit ayırma şansı bulan ünlü isim, gelen yoğun isteklere dayanamayarak ev yapımı avokado maskesinin tarifini takipçileriyle paylaştı.

Son güncelleme: 13:18 - 30.03.2020
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