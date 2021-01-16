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Yenge Jelena ‘Kim’e çattı

Kim Kardashian yeni parfümünün tanıtımında seksi bir tulum giydi. Eski Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa aynı tulumun mavi renklisini paylaşıp "Bu tulum benim tasarımım" diyerek Kardashian'ı tasarımını çalmakla suçladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:53, 16/01/2021
Haberler Magazin
Yenge Jelena ‘Kim’e çattı

Geçen günlerde eşi Kanye West ile boşanma kararı aldıkları öne sürülen Kim Kardashian, özel hayatındaki bu zorlu dönemde işine odaklandı. Kendi markasından piyasaya sürülen parfümlerin tanıtımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

40 yaşındaki Kardashian, çektirdiği pozlarını hem Instagram hem de Twitter hesaplarından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.

Kim Kardashian’ın üstündeki tulumuna da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğendi geldi.

Eski Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic'in eşi, taraftarın ‘yenge’si Jelena Karleusa ise bu pozları görünce çileden çıktı.

Karleusa “Bu tulum benim tasarımım. 16 Ekim 2020’de giydim. Her şeyim çalınıyor” diyerek Kardashian’a tepki gösterdi.

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Dusko Tosic Instagram Jelena Karleusa Kim Kardashian sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:08:39,