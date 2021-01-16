Yenge Jelena ‘Kim’e çattı

Geçen günlerde eşi Kanye West ile boşanma kararı aldıkları öne sürülen Kim Kardashian, özel hayatındaki bu zorlu dönemde işine odaklandı. Kendi markasından piyasaya sürülen parfümlerin tanıtımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

40 yaşındaki Kardashian, çektirdiği pozlarını hem Instagram hem de Twitter hesaplarından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.

Kim Kardashian’ın üstündeki tulumuna da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğendi geldi.

Eski Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic'in eşi, taraftarın ‘yenge’si Jelena Karleusa ise bu pozları görünce çileden çıktı.

Karleusa “Bu tulum benim tasarımım. 16 Ekim 2020’de giydim. Her şeyim çalınıyor” diyerek Kardashian’a tepki gösterdi.

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