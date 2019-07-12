Zehra Çilingiroğlu: “Nişanlanmadık”

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz hafta Bodrum tatilinde görüntülenen sevgililer, tatil dönüşü alışveriş merkezinde görüntülendiler. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve baş başa yemek yiyen çift, restoran çıkışı araçlarını bekledikleri sırada gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin nişan sorularını cevaplayan Zehra “Hayır nişanlanmadık” dedi. Geride bıraktığımız hafta görüntülendiklerinde nişan sorularını duymazdan gelmelerinin sorulması üzerine lafa giren Zehra “Aslında duymazdan gelmedim. Ben normal görüntülendiğimizde bile utanıyorum, onun için sessiz kalıyorum. Beni yanlış anlıyorlar” dedi.