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Zerrin Özer’in son hali şaşırttı

Geçen günlerde "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" diyerek hayvanseverleri kızdıran Zerrin Özer'in son hali şaşırttı.

Güncellenme: 15:38, 29/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Zerrin Özer’in son hali şaşırttı

Zerrin Özer yeni klibi için imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, “Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz” notunu yazdı.

Özer’in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları “Estetik mi yaptırdın yoksa pfotoşopmu?” yorumunu yaptı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Zerrin Özer, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir” demiş ve hayvenseverleri kızdırmıştı.

Kısa sürede tepkilerin odağı olan Özer, “İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm… Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki” diyerek özür dilemişti.

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Yayınlanma Tarihi:15:37,