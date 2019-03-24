Zeynep Alkan dans hünerlerini sergiledi

Uzun bir süredir İtalya’da eğitim gören Zeynep Alkan, buradan paylaştığı videolar ve fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son derece ilginç paylaşımlarda bulunan ve yaptığı taklitlerle oyunculuk konusundaki yeteneğini de ortaya koyan Zeynep bu defa sergilediği dans figürleriyle beğeni topladı. Bir telefon uygulaması üzerinden çaldığı şarkıyla birkaç deneme gerçekleştiren genç kız bu videoları; “İyi seyirler bundan sonra değişik şeyler olacak” notuyla paylaştı.