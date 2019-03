Amerika’da mutlaka görülmesi gereken müzeler

Müzeler, dönemsel olarak güncellenen sergi takvimleri sayesinde tekrar tekrar ziyaret edebileceğiniz yerler. Salt sergi değil, kendine has aurası da müzeleri birden çok kez ziyaret etmenize neden olabilir. Amsterdam’a gittiğinizde MET’in merdivenlerinde sadece oturmak veya heykel katını bir kez daha ziyaret etmek pekala isteyebilirsiniz. İşte Amerika'daki uğruna seyahat planlayabileceğiniz müzeler...

Museum of Modern Art, New York



Yoshio Taniguchi tarafından tasarlanan cam binası ile MoMA, dünyanın en etkileyici modern sanat koleksiyonlarına sahip. Van Gogh, Cézanne, Matisse, Magritte, Picasso, Pollock ve Warhol; hepsi bu çatı altında. Müze aynı zamanda dönemsel olarak gösterimlerini gerçekleştirdiği 22.000 filmlik arşive, performans sanatlarına ve retrospektiflere ev sahipliği yapıyor.

Metropolitan Museum of Art, New York

New York'un ikonikleşmiş müzesi Metropolitan Museum of Modern Art, eğer odağınızı daraltmazsanız sizi bunaltacak denli bir büyüklüğe sahip. New York seyahatinizi sanat odaklı programladığınızda bu müzeye en az 2 gün ayırmanızı ve ilk kattaki Yunan galerilerini kaçırmamanızı öneririz.

Guggenheim, New York

1959 senesinde açıldığından beri modern sanat tutkunlarını içine çeken Guggenheim, Frank Lloyd Wright imzalı deniz kabuğu şeklindeki formu ile dahi görülmeye değer. Sürekli genişleyen koleksiyonu ile müze, Francis Bacon ve Louise Bourgeois gibi isimlerin eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Los Angeles Country Museum of Art, Los Angeles

Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgesindeki en büyük sanat müzesi olan LACMA, antik dönemden günümüze sanat tarihini kapsayan 135.000'in üzerinde esere ev sahipliği yapıyor. Kurulduğu 1965 senesinden beri Los Angeles'ın zengin kültürel mirasına ve biricik nüfus çeşitliliğine adanan müze, her sene 1.5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor.

Smithsonian National Museum of Natural History, Washington



Smithsonian Institution tarafından 1910 senesinde kurulan ve dünyanın en popüler doğa tarihi müzesi olma özelliği taşıyan National Museum of Natural History aynı zamanda bir araştırma kompleksi. Afrika tarihi ve kültürü, memeli atalarımız, nadir bulunan kıymetli taşlar… Tamamı 325.000 metrekarelik bir alana yayılmış bu merkezde bir araya geliyor. Seyahatinizi planlarken müzenin açtığı eğitim programlarına da mutlaka göz atmanızı öneririz.

Art Institute of Chicago, Şikago



Empresyonist ve post-empresyonist sanat koleksiyonu ile ansiklopedik bir arşive sahip olan Art Institute of Chicago, kalıcı koleksiyonunun yanı sıra Amerikan sanatı, eski ustalar ve Asya sanatına dair sergileri ile bölgenin en iyileri arasında sayılıyor. Enstitüyü ziyarete değer kılan bir diğer özelliği, 19. yüzyıldan kalma olağanüstü mimariye sahip binası.

American Museum of Natural History, New York

Central Park yakınlarındaki konumu ile cazibenin kalbinde yer alan American Museum of Natural History, dünyanın en büyük ve en ünlü müzelerinden. Birbirine bağlı 25 bina bloğundan oluşan müzede toplam 46 sergi salonu, araştırma laboratuvarları ve kütüphanesi bulunuyor. 1869 senesinde kurulduğundan beri insan kültürleri, doğal hayat ve evren konusunda bilimsel araştırmalara, eğitimlere ve sergilere adanan müze, dünya kültürlerinin bir panoramasını sunuyor.

Frick Collection, New York

Manhattan'ın üst yakasında konumlanan Henry Clay Frick House içindeki sanat müzesi, Avrupa heykel ve dekoratif sanatlarına dair çok özel parçaların bir araya getirildiği bir yer. 1920'de Helen Clay Frick'in babasının anısına açtığı müze, sanat tarihi ve koleksiyonerliğine dair 4. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına uzanan özel bir seçkiye sahip. Müzeyi daha özel kılansa eşsiz bahçeleri ve baharın ilk günleriyle açmaya başlayan manolyaları.

Denver Art Museum, Denver

Şikago ve Batı Yakası bölgesi arasındaki en büyük sanat müzelerinden biri olmasıyla tanınan Denver Art Museum, 70.000 parçayı aşkın koleksiyonu ile Afrika, Amerika, Asya, Avrupa, İspanyol Kolonisi, Batı Amerika sanat tarihine kalıcı sergileri ile ışık tutuyor. 2006 senesinde geçirdiği renovasyonun ardından hizmet alanını ikiye katlayan müzede her disiplinden küratörlerle, tasarımcılarla ve eğitmenlerle iş birliği içinde sergiler ve etkinlikler organize ediliyor.

San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco

Modern sanat koleksiyonu ile Batı Yakası'nın en zengin arşivine sahip olan San Francisco Museum of Modern Art, resimden heykele, fotoğraftan mimariye, tasarımdan medya sanatlarına 29.000 aşkın esere ev sahipliği yapıyor. 2013 senesinde geçirdiği iki buçuk yıllık renovasyonun altındaki imza İsviçreli mimar Mario Botta'ya ait. Dünyaya bakışınızda yeni bir perspektif kazanmak için ziyaret etmeniz gereken yerlerden.

Whitney Museum of American Art, New York

The Whitney adıyla bilinen müze, Amerikan sanatının 20. ve 21. yüzyıllarına odaklanıyor. 1931 senesinde Amerikan ünlü sanat hamillerinden Gertrude Vanderbilt Whitney tarafından kurulan müzenin kalıcı koleksiyonunda 3.000'den fazla sanatçıya dair 21.000'i aşkın resim, heykel, çizim, baskı, fotoğraf, film, video ve yeni medya eserleri bulunuyor. Müzeyi bu denli özel kılan bir diğer özelliği ise imzası niteliğindeki Biennial. Ziyaretinizi bu etkinlik dönemine denk getirmenizi öneririz.

