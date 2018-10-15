Bakir toprakların ülkesi Tanzanya

Tanzanya, kaçırılmaması gereken doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine benzersiz deneyimler sunan özel bir ülke. Egzotik safariler, dünyaca ünlü dağ yürüyüşü rotaları, geniş göl alanları ve sönmüş volkanlarıyla Tanzanya’nın güzellikleri arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Sahip olduğu saklı güzelliklerle bu özel ülke Afrika kıtasını ziyaret edenler için popüler bir seçim...

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Tanzanya'nın en ünlü milli parkı Serengeti'de safariye çıkın

Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya'nın en ünlü milli parkı. Göz alıcı doğasıyla Serengeti, safari deneyimleri için mükemmel bir seçimdir. Parkta 70'den fazla büyük memeli türü ve 500'den fazla kuş türü yaşamını sürdürür. Safari meraklılarının heyecanla görmeyi beklediği “büyük beşli” olarak adlandırılan aslan, fil, bufalo, gergedan ve leoparı da Serengeti sınırları içerisinde gözlemlemek mümkün.

Serengeti Ulusal Parkı, yeryüzündeki en etkileyici doğal olaylarından biri olan Great Wildebeest Migration'a da ev sahipliği yapar. Dünyanın en büyük zebra ve öküz başlı Güney Afrika antilop göçünün yaşandığı park, bu özelliğinden dolayı UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı olarak kabul edilir.

Sönmüş bir yanardağ olan Ngorongoro Krateri'ni keşfedin

Ngorongoro krateri Tanzanya'nın mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerinden biri. Zebralar, antiloplar, filler, aslanlar, ceylanlar ve su aygırlarının yoğun olarak yaşadığı bu büyüleyici yer, aynı zamanda eşsiz manzarasıyla doğal bir cennettir.

10 kilometrelik bir yarıçapa sahip olan krater, 2.5 milyon yıl önce sönmüş bir volkanın çöküşüyle oluşmuştur. Krater ve 8.288 kilometrekarelik çevresi koruma altındadır. Ngorongoro kraterinin mistik doğası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine öncü olmuştur. Bugün, 50.000'den fazla Masai, tuz göllerinden ormanlara kadar her şeye sahip olan bu doğal güzellik alanında yaşamaktadır.

Tarangire Milli Parkı'nda manzaranın çeşitliliğini seyredin

Tarangire Milli Parkı, adını, parkın içerisinden akan Tarangire Nehri'nden alır. Suyun azaldığı kuru mevsimlerde nehir, parkın tek su kaynağı olmasıyla filler, aslanlar, leoparlar ve diğer birçok hayvanı kendisine çeker.

Tarangire içerisinde inanılmaz derecede değişik manzaralara rastlanabilir. Parkın farklı kısımlarında tepelik manzaralar, çalılık savanalar ve bataklık bölgelerinin çeşitliliği deneyimlenebilir. Park ve çevresi özellikle en geniş gövdeli ağaçlardan olan “Baobab ağaçları” ile tanınır. Milli park; dünyada yaklaşık 550 kuşla, dünyada aynı anda en fazla kuşun ürediği alan olarak da önemli bir hayvan koruma bölgesidir.

Kilimanjaro'ya tırmanarak asla unutamayacağınız bir deneyim yaşayın

5.895 metre yükseklikte olan Kilimanjaro, Afrika‘nın en yüksek dağı ve dünyanın en yüksek tek başına yükselti gösteren dağıdır. Kilimanjaro'ya tırmanış zor olsa da, sonunda sizi bekleyen manzara eşsiz ve çarpıcıdır. Zirveye ulaşıldığında görülecek güzellikler tüm bu zorlu yürüyüşe değer.

Uhuru Zirvesi'nin tepesine yapılan tırmanış Machame, Shira, Lemosho, Marangu veya Rongai gibi çeşitli yollardan yapılabilir. Seçtiğiniz rotaya bağlı olarak, tırmanışın son kısmı dolunayın ışığında, -18 ila -26 derece arası sıcaklıklarda gerçekleşebilir.

Zanzibar'ın beyaz kumlu plajlarında keyifle dinlenin

Zanzibar göz alıcı plajları ve bembeyaz kumuyla ziyaretçilerini adeta bir film karesine taşır. Ada; Arap padişahları, Portekizli denizciler ve Avrupalı kaşifler ile drama dolu bir tarihe sahiptir. Geçmişine dokunan her kültürün bir parçasını Zanzibar'da bulabilirsiniz.

Safariler, tırmanışlar, doğa gezilerinden sonra tatilin son uğrak yeri olarak kendinizi Zanzibar'ın muhteşem plajı ve serinletici sularına bırakın. Tüplü dalış ve şnorkelli yüzme için bolca fırsat sunan plajda veya suda rahatlayın.

Ayrıca adanın başkenti olan Stone Town'ı ziyaret edebilir, adanın kendine özgü baharatlarını tadabilir, yağmur ormanlarını tecrübe edebilir ve kırmızı maymunları görebilir ya da küçük köyleri keşfedebilirsiniz.