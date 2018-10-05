Denizli’de gizli bir cennet: Tabane Şelalesi

Tabane, Denizli’nin Kale İlçesi ile Beyağaç İlçesi arasında kalan ve eski adı ile Özlüce Köyü ile Koçarboğazı Köyü arasında kalan gizli bir cennet.

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Kimileri buraya Tabane Şelalesi derken, kimileri içinse burası bir dere.

Kışın yağış çok olduğunda Temmuz ayına kadar güldür güldür akan buz gibi bir su ve gölet burası.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında adeta cenneten bir köşeye dönüşüyor.

Eskiden 1945 ve 1950'li yıllarda, askere gitmeye çalışanların tırmanarak geçtiği güzergahta bulunan en zorlu nokta olduğu söyleniyor Tabane’nin.

Şelalenin olduğu bölge, maalesef hemen yanı başındaki taş ocağı ile günümüzde tehlike altında…