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Denizli’de gizli bir cennet: Tabane Şelalesi
Denizli’de gizli bir cennet: Tabane Şelalesi
Tabane, Denizli’nin Kale İlçesi ile Beyağaç İlçesi arasında kalan ve eski adı ile Özlüce Köyü ile Koçarboğazı Köyü arasında kalan gizli bir cennet.
Seyahat 5 Ekim 2018 - 10:51

Kimileri buraya Tabane Şelalesi derken, kimileri içinse burası bir dere.

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Kışın yağış çok olduğunda Temmuz ayına kadar güldür güldür akan buz gibi bir su ve gölet burası.

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Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında adeta cenneten bir köşeye dönüşüyor.

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Eskiden 1945 ve 1950'li yıllarda, askere gitmeye çalışanların tırmanarak geçtiği güzergahta bulunan en zorlu nokta olduğu söyleniyor Tabane’nin.

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Şelalenin olduğu bölge, maalesef hemen yanı başındaki taş ocağı ile günümüzde tehlike altında…

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