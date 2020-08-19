Hırvatistan’ın tarih kokan kasabası Novigrad

Hırvatistan'ın Istria bölgesindeki bir yarımada üzerine kurulu Novigrad kasabası denizi ve plajları kadar, tarih kokan sokaklarıyla da turistler için bir cazibe merkezi.

Yüzlerce asırlık yapıları, dar, dolambaçlı sokakları ve küçük dükkanları ile kendinizi Ortaçağ atmosferinde hissedeceğiniz bu şirin yerleşim yeri, 3 binin altında bir nüfusa sahip.

Ancak özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayan deniz kıyısındaki kasaba, lüks yatların demir attığı ünlü bir marinaya sahip.

Uzun süre Venedik Cumhuriyeti’nin bir parçası olan yerleşim yerinde İtalyanlar yaşıyordu.

Öyle ki 1921 yılında yapılan nüfus sayımında, hiç Hırvat bulunmuyordu.

Günümüzde de hala nüfusun yüzde 10’unu İtalyanlar oluşturmakta.