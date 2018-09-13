Japonya’yı lüks cruise trenleriyle keşfetmek

Seyahati seven herkesin aklında, bir gün Uzakdoğu’ya gitmek vardır. Uzakdoğu’nun en zengin kültürlerinden Japonya ise tanınmaması eksiklik yaratacak kültürlerden biri. Japonya’nın geniş ve çok verimli bir demir yolu ağı bulunuyor. Trenlerin ziyaret etmek istediğiniz hemen hemen her yere gittiğini varsayabilirsiniz. Japonya’da trenler temiz, konforlu ve inanılmaz derecede dakiktir. Japonya’da tren seyahati gerçekten çok kolaydır. İstasyonlarda hem İngilizce hem Japonca tabelalar bulunur.

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Kyushu'nun Güzelliğini Seven Stars ile Keşfetmek

Seven Stars cruise treni ile Kyushu'yu keşfetmek gerçekten ayrıcalıklı bir deneyimdir. Kyushu, Japonya'nın yeşilliği ve kaynak sularıyla ünlü bir bölgesidir. Trenin pencerelerinden göreceğiniz manzara da yeşil ağaçlardan köpüklü deniz manzarasına kadar uzanır. Zaman zaman yolcular bu doğal güzellikleri yerinde de deneyimleyebilirler.

Seven Stars treni, 7 vagonlu olarak tasarlanmıştır. Burada bulunan on dört konuk odasının tamamı süit odalardan oluşmaktadır. Bu sayı, kalabalık olmayan, sade ve huzurlu bir yolculuk hedeflenerek belirlenmiştir. Trenin teması, Japon ve Batı tasarımının yanı sıra “eski” ve “yeni”nin bir karışımıdır. Tren, yerel zanaatkârların el emeklerinin ürünleri olan ahşap ve kumaş detaylarla zenginleştirilmiş bir ortama sahiptir.

Seven Stars cruise treninde, 4 gün 3 gece ve 2 gün 1 gece gezi seyahati seçenekleri bulunur. 4 gün 3 gece seyahat programı, Kyushu etrafında dört günlük bir yolculuktur. Tren, Fukuoka, Oita, Miyazaki, Kagoshima ve Kumamoto'nun beş ilçesinden geçer. Yolculuğun hedefi Kyushu'nun cazibe merkezlerinin ziyareti olarak tanımlanabilir. Bu yolculukta, Kyushu'nun en önde gelen geleneksel ryokalarından (Japon han veya otelleri) biri olan Yufuin Onsen'de de (kaplıca) kalınır. 2 gün 1 gece programında ise tren Fukuoka, Saga, Nagazaki ve Kumamoto'nun 4 ilçesinden geçer. İlk günün ana etkinliği 400 yıllık tarihe sahip seramik işçiliği ile ünlü Artia kasabasının ziyareti olarak belirlenirken, ikinci gün planlarda Yamaga turu yer alır. Yamaga'da görülecek yerler arasında Yachiyoza Tiyatrosu, Fenerler Müzesi, Kikuchi Kalesi bulunur.

Pasifik Kıyı Şeridini Royal Express ile İzlemek

Japonya'nın en son lüks gezi treni The Royal Express, doğal İzu sahil şeridi boyunca düzenli seferler yapar. Royal Express, 100 yolcu kapasiteli, 8 vagonlu bir trendir. Bu lüks tren, dinamik altın parıltılı zarif kraliyet mavisi dış cephesi ile dikkat çeker. Bir yemek vagonu, bir bar ve çocuk oyun alanı bulunur. Canlı müzik ve düğünler, partiler ve hatta sanat sergileri için kullanılabilecek çok amaçlı bir ekstra vagona da sahiptir. 3 saatlik yolculuk sırasında gurme yemekler de sunulur.

Tren, misafirlerine 2 gün 1 gecelik bir gezi planı sunar. Hedeflenen, Yokohama'dan Shimoda şehrine kadar uzanan İzu Yarımadası kıyı şeridindeki popüler gezi yerlerini ziyarettir. Pitoresk manzaraları ve kaplıcalarıyla İzu, uzun zamandır Tokyo şehir sakinleri için popüler bir kaçış noktası olmuştur. Bölge ayrıca Japon edebiyatında da çok etkindir ve birçok tarihi dernek vardır. Özellikle Shimoda, 19. yüzyılda bir antlaşma limanı olarak bilinir ve Amerikan Amiral Perry 1854'te kara gemileriyle geldikten sonra Japonya'nın dış ticarete açılmasında kilit bir rol oynamıştır. Bu bölgede de bulunan kaynak suları ile ünlü kaplıcalar her zaman görülmeye değer alanlardandır.

Sonbahar ayında yapılan Royal Express gezi planlarında, Japonya'nın muhteşem sonbahar renkleri ve denizin sunduğu güzel tonlar izlenebilir. Royal Express için yolcular, yemek dahil tek yönlü geziler, İzu bölgesindeki en iyi kaplıca otellerinde geceleme ve Yokohama'ya dönüş yolculuğu arasında seçim yapabilirler.

Kaynak: Tatil Sepeti