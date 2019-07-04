Mavi rüya: En iyi Cruise destinasyonları

Dünyanın en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan şehirler, seyahat tutkunlarının hayallerini süslüyor. Deniz aşıkları için vazgeçilmez tatil alternatiflerinden olan Cruise turlarıyla en popüler lokasyonlardan birini seçerek yeni tatil planınızı oluşturabilirsiniz. Havuzlu ve bol güneşli, harika yeme-içme alternatifleri olan, birbirinden güzel partiler düzenlenen Cruise gemileriyle yolculuk sürenizi de tatilinize dâhil edebilirsiniz.

İşte Cruise kaptanlarının seyretmeye doyamadığı 5 lokasyon…

Güney Kıyılarının Kraliçesi Akdeniz

Eğlence sektöründe en popüler seyahat ve tatil araçlarından biri olan, son derece lüks ve geniş imkanlarla süslenmiş Cruise gemileri, son yıllarda dünyanın her yerinde görülebiliyor. Özellikle Türkiye'nin en güzel ve en temiz denizlerinden Akdeniz'de görülebilen harika manzaralar, hem yerli hem de yabancı turistlerin vazgeçilmezi.

Mersin'den Antalya'ya, Antalya'dan Muğla'ya kadar uzanan Akdeniz kıyıları; iç açıcı denizi, muhteşem yeşil alanları, koyları ve doğal güzellikleriyle tatilseverleri derinden etkiliyor. Eğer Cruise seyahatleriyle ilgileniyorsanız, Akdeniz kıyıları sizin için harika bir seçenek olabilir.

Sınır Dışı Akdeniz'i Keşfedin

Batı Akdeniz turları ise genellikle Barcelona'dan başlayarak Palma, Cenova, Roma-Civitavecchia kıyılarını takip eder ve Valencia, Malaga, Cebelitarık, Cadiz, Mallorca, Balear Adaları gibi muhteşem lokasyonlara uğrayabilmenizi sağlar.

Ayrıca bu yolculuk sayesinde Palma, Cenova ve Roma'da dünyaca ünlü kültür ve sanat yapıtlarını görebilme fırsatı da bulabilirsiniz. “Kültür, tarih ve sanat gezileri benim için olmazsa olmaz” diyenler, Doğu Akdeniz Cruise turlarını da tercih edebilir. Bu turlarla Napoli, Tunus, Barcelona ve Marsilya gibi birbirinden güzel şehirleri görebilirsiniz.

Dubrovnik: Hırvatistan'ın Kültür ve Yaz Turizmi Şehri

Dubrovnik, geceleri harika eğlence mekanları, gündüzleri ise onlarca sosyal aktivite imkânları sunan eşsiz bir Hırvatistan şehri. Tarihi ve kültürel yapıları, harika doğası ile güzel havası da cabası…

Kıyıları surlarla çevrilmiş olan Dubrovnik, alışveriş tutkunları için ideal bir şehir. Şehirde el yapımı eşyalar ve takılar sunulan mağazalar da bulunuyor. Dubrovnik'te; alışveriş, tatil, doğa, tarih ve kültür iç içe. Cruise turları aracılığıyla bu mükemmel şehirle tanışabilirsiniz.

Yunanistan Kıyıları: Ege'nin Az Bilinen Görkemli Yüzü

Yunanistan'ın başkenti Atina, Cruise turlarının en popüler rotalarından biridir. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan Atina; tarihi eserleri, yumuşacık Akdeniz iklimi ve bembeyaz mimarisiyle seyahat tutkunlarının gözde destinasyonlarından. Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında adeta saklı bir cennete dönüşen şehir, Cruise gemilerinin yüksek teraslarından mükemmel manzaralara şahit olmanızı sağlayabilir.

Şaraplara özel bir ilginiz varsa; Epirus, Florina ve Zagori bölgelerinde yetişen üzümlerden yapılan el yapımı Yunan şaraplarını tadabilirsiniz. Yemek kültürü bakımından oldukça zengin olan Yunanistan'da hem dolu dolu bir tatil yaşayabilir, hem de oldukça ekonomik koşullarda ve bütçenizi yormadan tatil yapabilirsiniz.

Malta Adası: Tarih ve Doğa Hazinesi

Avrupa'nın en güzel adalarından olan Malta Adası, Cruise gemilerinin rotalarında en yaygın ziyaret edilen lokasyonlardan. Sicilya'nın güneyinde yer alan Malta Adası, tarihi dokusuyla ve göz dolduran manzaralarıyla Cruise turunuzun en çok heyecan veren noktası olabilir. Eğer tarih merakı olan biriyseniz, burası tam size göre. Çünkü burada Osmanlı'nın izleriyle karşılaşacaksınız.

Güney Avrupa'nın en sıcak rotalarından biri olan Malta'da gece hayatı da oldukça hareketli. Yaygın olarak tercih edilen büyük kulüplerden biri ise Paceville bölgesinde yer alan Havana Club. Malta'yı tatil planınıza eklediğinizde, oradan harika bir mutlulukla ayrılacağınıza emin olabilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti