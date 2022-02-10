Nepal sessizliğe gömüldü

Nepal’in başkenti Katmandu’nun Thamel bölgesi, salgının etkisini arttırmasıyla cazibesini kaybederek sessizliğe gömüldü.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde yaşam rutini değiştiren, 5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü salgını Nepal'de turizmi durma noktasına getirdi.

Salgın öncesinde turistlerin eğlence merkezi haline gelen başkent Katmandu'nun en turistik caddesi Thamel, sessizliğe büründü. Eski cazibesini kaybeden, turistlerin de artık tercih etmediği Thamel sokaklarındaki esnaf da kepenk indirdi. Corona virüs salgını nedeniyle Thamel bölgesindeki işletmelerin yüzde 30'u kalıcı olarak kapandı. Dükkanlarına, mağazalarına kilit vuran esnaf, salgın öncesi günlere dönmek istiyor.



Krishna Lama adlı esnaf, ülkede çok fazla problemin olduğunu ifade ederek, “İşletmeler dibe vurdu. Esnafın büyük bir kısmı buradan ayrıldı, farklı işler yapmaya başladılar” dedi. Bir diğer esnaf Raju Paneru ise, salgın öncesi ve sonrası işletmelerin durumunun karşılaştırılamayacağını kaydederek, “Zor zamanlar geçiriyoruz. Turistler de gelmiyor. Artık günlük maliyetlerimizi de karşılayamıyoruz, işler durma noktasına geldi. Stresli bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Nepal’e 2021’de 150 bin turist gelmesi ile son 30 yılın en düşük yabancı ziyaretçi rakamı kayıtlara geçti. Açıklanan verilerin, beklenenden düşük olması nedeniyle hükümet, bu yıl içerisinde en az 500 bin turisti ülkeye çekecek planları hazırlamak için bir komite kurdu.

Nepal'da corona virüs salgınında 970 bin 462 vaka tespit edilirken, 11 bin 852 kişi de hayatını kaybetti.

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