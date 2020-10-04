Süreç başlatıldı: Karadeniz’in Şirince’si, UNESCO’ya aday

Giresun'da 3'üncü derece kentsel sit alanı olan tarihi Zeytinlik Evleri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için süreç başlatıldı. Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç.Dr. Gazanfer İltar, "UNESCO kaydının yapılmasıyla birlikte Şirince gibi yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkacak" dedi.

Giresun’da 19’üncü yüzyılda fındık ticareti yapan gemilerle Fransa’nın Marsilya kentinden getirilen malzemelerin de kullanılmasıyla yapılan tarihi evlerde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nca (DOKA) desteklenen ‘Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi’ ile restorasyon yürütülüyor. Proje kapsamında şu ana kadar 40 ev de restore edildi. Üçüncü derece kentsel tarihi sit alanı olan ve Gümüşhane’deki zengin madencilerin gelmesiyle kurulan Zeytinlik Semti’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydı için süreç başlatıldı.

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç.Dr. Gazanfer İltar, Gümüşhane’den gelen zengin madencilerin Zeytinlik’e yerleştikten sonra armatörlük ve fındık tüccarlığı yaparak büyük bir varlığa sahip olmalarıyla bu semtin kurulduğunu söyledi.

İltar, “Zeytinlik’teki hiçbir ev birbirinin manzarasını, hava sirkülasyonunu kesmeyecek şekilde, Giresun Kalesi eteklerinden aşağıya doğru bir sıra ev, bir sıra bahçe şeklinde dizilmiş. Her evin geniş bir bahçesi içinde fırını, ocağı, kuyusu, çamaşırlığı ve müştemilatı var” diye konuştu.

‘EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DOKU’

İltar, Zeytinlik Semti’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydı için yapılan başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları dedi:

“Semtin bu özgün dokusu Anadolu sivil mimarlığında eşi benzeri olmayan bir dokudur. Çok güzel bir sosyal yaşantıya hizmet edecek şekilde bir dizayn vardır. Bu haliyle buradaki evler bir ev tasarımı değil, semt tasarımıdır. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne kabul edilmesi için başvurumuzu yaptık. 2021 yılında bu listeye girebileceğimize inanıyorum.”

İltar, Zeytinlik Semti’nin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne kaydının yapılmasıyla yeni bir turizm destinasyonun ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi. (DHA)