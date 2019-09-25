Ayşe Hatun Önal, Rita Ora’ya özendi bornoz trendine ayak uydurdu

Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz gün New York'ta bir otelin balkonunda, bornozla poz verdi. Birbirinden iddialı fotoğraflar, akıllara daha önce bornozla sokağa çıkan ya da bornozla poz veren ünlü isimleri getirdi...

New York Fashion Week'te Rufat İsmayil'ın defilesinde podyuma çıkan Ayşe Hatun Önal, New York'ta yeni albümü için çalışmalara başladı. Kaldığı otelin balkonunda, Selim Akar’a iddialı pozlar veren Önal, bornozlu haliyle dikkat çekti.

Ayşe Hatun Önal, bikinisinin üzerine giydiği bornozu, başına sardığı havlusu, güneş gözlüğü ve gerdanlığı ile akıllara dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora’yı getirdi.

Bundan yaklaşık iki yıl önce MTV müzik ödüllerine bornozuyla katılan Ora, aslında bornozla poz verme akımının da başlamasına neden olmuştu diyebiliriz.

Bornozla sokağa çıkma bir bakıma Rihanna ile hayatımıza girdi. 2016’da siyah bornozu, elinde çantası ile sokağa çıkan ünlü şarkıcı, o dönem oldukça konuşulmuştu. Daha sonra ise pek çok ünlü isim bornozla sokağa çıkmaya başladı.

Tabii hepsi daha çok terlikle ve spor aksesuarlarla kombinlediği için göze pek batmamıştı. Son zamanlarda ise artık mücevherlerle, yüksek ökçeli ayakkabılarla giyilip, tıpkı Rita Ora gibi önemli davetlere katılabiliyorsunuz…