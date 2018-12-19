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Can Bonomo’dan ‘Kürk palto’ iddialarına yanıt
Can Bonomo’dan ‘Kürk palto’ iddialarına yanıt
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, kürk bir palto giydiği yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi.
Moda 19 Aralık 2018 - 13:06

Can Bonomo, dün Nişantaşı’nda magazin gazetecileri tarafından görüntülendi. Üzerine giydiği palto ile dikkat çeken Bonomo için ‘Koyun postundan yapılan kapüşon’ gibi yorumların dışında sosyal medyada da kürk kullandığı iddia edildi.
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Bonomo ise bugün çıkan haberler ve eleştiriler üzerine bir paylaşım yaptı ve ‘Normalde girmem bu toplara da; Hayvan hakları konusunda hassasım. Kürk mürk değil olum palto. Ben niye kürk giyiyorum’ diyerek iddiaları yalanlamış oldu…

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