Can Bonomo’dan ‘Kürk palto’ iddialarına yanıt

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Can Bonomo, dün Nişantaşı’nda magazin gazetecileri tarafından görüntülendi. Üzerine giydiği palto ile dikkat çeken Bonomo için ‘Koyun postundan yapılan kapüşon’ gibi yorumların dışında sosyal medyada da kürk kullandığı iddia edildi.



Bonomo ise bugün çıkan haberler ve eleştiriler üzerine bir paylaşım yaptı ve ‘Normalde girmem bu toplara da; Hayvan hakları konusunda hassasım. Kürk mürk değil olum palto. Ben niye kürk giyiyorum’ diyerek iddiaları yalanlamış oldu…