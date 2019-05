Elle Fanning, ikonik Dior kıyafetiyle kendine hayran bıraktı

Hemen hemen her prömiyer ve gösterimde yer alan ünlü oyuncu Elle Fanning, dün de başrollerini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood – Bir Zamanlar Hollywood filminin galasına katıldı.

İlk açılış gününde tercih ettiği stili hariç, son derece şık kıyafetlerle etkinliğe katılan 21 yaşındaki oyuncu, yaşına uygun kıyafetlerin dışında, kadınsı parçalara olan ilgisini de devam ettiriyor.

Dünkü galaya da Fransız moda devi Dior’a ait ikonik bir kıyafetle katılan Elle Fanning, görünümüyle kendine hayran bıraktı. Adeta moda dersi veren Fanning, tülden eteği, şifon bluzu, macrame şapkası ile 1947’deki silueti hatırlattı.

1947’de II. Dünya Savaşı sonrası, modayı canlandırmak için özel bir koleksiyon hazırlayan Christian Dior’un ikonik hale gelen New Look’u, markanın şu anki yaratıcı direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlandı ve ortaya muhteşem bir görüntü çıktı.

Kıyafetin günümüze uyarlanmış haliyle retro bir görünüm dışında son derece asil de bir imaj çizen Fanning, fildişi ipek organze bluzu ve tül eteği ile beğeni topladı. Fanning görünümüyle Canne Festivali geçmişindeki en iyi stillerden birine de sahip olmuş oldu…