Gisele Bündchen yeni kitabında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Dünyaca ünlü model Gisele Bundchen "Lessons: My Path to a Meaningful Life" adlı kitabında hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı...

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan, yıllarca ilk sırayı kimseye kaptırmayan Gisele Bündchen geçtiğimiz ekim ayında çıkardığı “Lessons: My Path to a Meaningful Life” adlı kitabında hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı…

Yüksek standartlarda bir hayat yaşadığını ve bu durumun kendisine hapiste gibi hissetirdiğini belirten Gisele Bündchen, “Modellik, mükemmellik istiyor. Bu gerçek dışı. İnsanların size nasıl olmanız gerektiğini sürekli dikte etmesi, özgür bir yaşam değil” dedi.

“Dışarıdan her şey mükemmel görünebilir ama gerçekte bir insanın neler yaşadığını bilemezsiniz” ifadelerini kullanan ve 23 yaşındayken geçirdiği panik ataklar yüzünden klostorofobik (kapalı yerde kalma korkusu) birine dönüştüğünü belirten Bündchen “Çok güçsüz hissediyordum. Dünyam gittikçe küçülüyordu ve nefes almakta zorlanıyordum” şeklinde konuştu…

38 yaşındaki model “Dünyamı yerle bir eden bu durumdan kurtulmayı ve endişelerimi geride bırakmayı planlıyordum. Bir gün, hayatta kalmayı seçtim. Profesyonel yardım alıp, ilaç kullanmaya başladım. Yoga ve meditasyona merak sarıp, toparlandım” dedi…

Amerikan futbol oyuncusu Tom Brady ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan Gisele Bündchen, güzelleşmek için 2015 yılında bıçak altına yattığını itiraf etti. Göğüslerinden estetik ameliyat olduğunu söyleyen 38 yaşındaki Brezilyalı model pişmanlık duyduğunu da belirtti: “Emzirme sürecini sona erdirdikten sonra göğüs estetiği yaptırdım. Her zaman vücudumla övgü aldım. Dolayısıyla insanların benden beklediğini veremediğimi hissettim. Kendimi savunmasız hissettim çünkü ne kadar spor yapsam ve sağlıklı beslensem de sonucu değiştiremiyordum. Çocuklarım sol mememi sağ mememden daha çok sevdiler. Meme estetiğinden sonra, “Bir sabah uyandım ve ben ne yaptım dedim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.