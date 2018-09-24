Hadise bir kıyafetle hem seksi hem rüküş olmayı başardı

Hadise, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir konser verdi. Yine seksi bir kıyafet tercih eden ünlü şarkıcının karşıdan görünümü muhteşem ama boydan baktığınızda hiçbir albenisi kalmıyor...

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Hadise, haftasonu Kıbrıs’taydı. Bir otelde konser veren şarkıcı seksi kıyafetiyle dikkat çekti. Swarovski taşlarla ve boncuklarla bezeli beyaz blazer elbisesine diz kapağının üstünden baktığınızda gerçekten muhteşem bir görüntü…

Göğüs dekoltesi ve jartiyar çizmeleriyle seksapalitenin tavan yaptığı görünümü maalesef bütüne bakınca sınıfta kalıyor…

Süper mini elbisesini file çoraplarla ve 2000’lerin trendi süet çizmelerle kombinleyen Hadise keşke böyle şık bir blazer altına rugan sivri burunlu ve ince topuklu bir çizme, stiletto ya da bilekten bağlamalı tek bantlı bir ayakkabı tercih etseymiş. Çünkü üzülerek söylüyorum ki, bu tarz çizmelerden derhal vazgeçmeli. Zira basenlerini hiç olmadığı kadar büyük gösteriyor…