Harry Styles oje sürerek spora gitti

Ünlü şarkıcı Harry Styles, geçtiğimiz gün spora giderken objektiflere takıldı. Sokakta elinde telefonla görüntülenen Harry’nin ojeli tırnakları dikkat çekti.

Genç şarkıcının oje sürüp sokağa çıkması sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Pek çok kişi Harry’nin cinsel tercihlerinin değiştiğini ve o nedenle de oje sürmeye başladığını söylese de, aslında erkekler arasında oje sürmek çok eskilere dayanıyor.

Marc Jacobs, Jared Leto, Seal, Adam Lambert, Russell Brand, Dean McDermott, Jason Hoppy, Johnny Depp, Neil Patrick Harris, David Arquette ve hatta bir dönem, 2014 yıllarında Brad Pitt dahi oje sürerek sokağa çıkmıştı.

Öyle ki günümüzde ‘Nail art’ yaptıran erkeklerin sayısında çoğalma olunca, sadece onlara özel güzellik merkezleri de açılmaya başladı. Sosyal medyaya girdiğinizde ojeli tırnaklarıyla poz veren pek çok erkek görmeniz mümkün. İşte onlardan bazıları…

