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John Lennon’ın gözlükleri 1 milyon TL’ye satıldı
John Lennon’ın gözlükleri 1 milyon TL’ye satıldı
The Beatles'ın ünlü üyesi John Lennon'ın gözlükleri 1968'de grubun şöförlüğünü yapan Alan Herring tarafından Londra'da satışa sunuldu. Londra'da gerçekleşen açık artırmada ikonik gözlük 137.500 sterline yani 1 milyon 100 bin TL'ye satıldı.
Moda 19 Aralık 2019 - 14:09

1968’de The Beatles’ın şöförlüğünü yapan Alan Herring, o yıl John Lennon’un gözlüklerini arabada unuttuğunu, geri vermek istediğinde ise Lennon’un gözlükleri ona hediye ettiğini açıkladı.
Herring o günü, “Ringo Starr’ın (The Beatles grubunun diğer bir üyesi) arabasına John Lennon, Ringo Starr ve George Harrison’ı aldım ve onları ofise bıraktım. John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John, o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım” şeklinde anlattı.

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