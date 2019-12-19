John Lennon’ın gözlükleri 1 milyon TL’ye satıldı

1968’de The Beatles’ın şöförlüğünü yapan Alan Herring, o yıl John Lennon’un gözlüklerini arabada unuttuğunu, geri vermek istediğinde ise Lennon’un gözlükleri ona hediye ettiğini açıkladı.

Herring o günü, “Ringo Starr’ın (The Beatles grubunun diğer bir üyesi) arabasına John Lennon, Ringo Starr ve George Harrison’ı aldım ve onları ofise bıraktım. John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John, o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım” şeklinde anlattı.