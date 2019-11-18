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Lady Diana’nın ikonik elbisesi üçüncü kez satışa çıkıyor
Lady Diana’nın ikonik elbisesi üçüncü kez satışa çıkıyor
Lady Diana'nın 1985’te Beyaz Saray’da oyuncu John Travolta ile dans ederken üzerinde olan, balık kesim, omuzları açıkta bırakan elbisesi, üçüncü kez satışa çıkıyor.
Moda 18 Kasım 2019 - 14:05

Trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana’nın ikonik elbisesi satışa çıkıyor. 1985 yılında ünlü oyuncu John Travolta ile Saturday Night Fever isimli şarkıda vals yaparken üzerinde olan lacivert kadife elbise, üçüncü kez satılıyor…
Prens Charles’tan boşandıktan bir yıl sonra 31 Ağustos 1997’de hayatını kaybeden Lady Diana, ölümünden iki ay önce, bu elbiseyi AIDS Vakfı yararına 130 bin dolara satmıştı.
İngiliz modacı Victor Edelstein tasarımı olan ipek kadife elbise 2013’te yine açık artırma yoluyla, bu kez 362 bin dolara satılmıştı. Elbisenin gelecek ay İngiltere’de 450 bin dolara yaklaşık 2 milyon 600 bin TL’ye açık artırmaya çıkacağı açıklandı.

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