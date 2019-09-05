Moda fotoğrafçısı Peter Lindberg hayatını kaybetti

Dünyanın en önemli moda fotoğrafçılarından biri olan Peter Lindbergh hayatını kaybetti. Meghan Markle'ın taziye mesajı yayınladığı 74 yaşındaki sanatçının ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmedi...

1990’lara damgasını vuran ünlü fotoğrafçı Peter Lindberg dün hayatını kaybetti. Ölüm haberi usta ismin sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu ve “Büyük bir üzüntüyle Peter Lindbergh’in 74 yaşında 3 Eylül’de hayata veda ettiğini duyururuz” denildi. Bu haberden sonra dünyaca ünlü yıldızlar sayfalarına Peter’ı taşıdı ve taziye mesajları yayınladı. Bu isimlerden biri de Sussex Düşesi Meghan Markle’dı…

Lindbergh; 1971’den günümüze moda dünyasında aktif rol oynayan bir isim. 90’lardaki tüm süpermodelleri fotoğraflayan, moda fotoğrafçılığına farklı bir soluk ve duygu katan Peter’ı, Pirelli takvimlerinden de hatırlayabilirsiniz. Kendisi yıllarca Pirelli takvimlerinin kampanya fotoğraflarını çekti.

Peter Lindbergh, ölmeden önce Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın konuk editör olarak yer aldığı Vogue dergisinin özel sayısında çalıştı. Bu sayı için oyuncu Jane Fonda, çevre eylemcisi Greta Thunberg ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden’in de aralarında bulunduğu birçok kişinin fotoğraflarını çekti. Meghan ise üzüntüsünü uzun bir yazı ile dile getirdi ve çok üzgün olduğunu söyledi…

PETER LINDBERG KİMDİR?

23 Kasım 1944’te Polonya’nın Leszno kentinde doğan Peter Lindbergh, henüz dört aylıkken ailesi, İkinci Dünya Savaşı’nın koşulları nedeniyle Almanya’ya göç etti. Daha sonraları “Almanya’nın en kötü endüstriyel bölgesi” diye tanımladığı çelik endüstrisinin merkezi Duisburg’da büyüdü. İlerleyen yıllarda Berlin’e taşındı. Lindbergh, adını ünlü bir otomobil firmasının reklam fotoğraflarını çekerek duyurdu. Stern dergisinde yayınlanan çalışmaları sayesinde bilinirliği arttı. Daha sonra Paris’e taşındı. O dönemde takvimler 1970 yılını gösteriyordu.

Fotoğrafları, çok satan ünlü dergilerde yayınlanmaya başladı. O sırada da ünlü moda firmaları onunla çalışmak için sıraya girdi. 1980 ve 90’larda Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista gibi dönemin yıldız modelleriyle çalıştı. Fotoğrafçılık alanındaki ilk deneyimlerine 1978 yılında başlayan Lindberg, 2017 yılında Pirelli takviminin fotoğraflarını da çekmişti.