Pelin Akil’in katıldığı bir davetteki kıyafet tercihi hayal kırıklığı yaşattı

Geçtiğimiz hafta eşi Anıl Altan'ı askere yolcu eden oyuncu Pelin Akil, dün bir defileye katıldı. Ne var ki tercih ettiği elbise sosyal medyanın diline düştü...

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Oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan sosyal medyanın en favori çiftlerinden biri. Oyunculuklarının yanı sıra daha çok birbiriyle eğlenceli vakit geçirmeleri, aşkları ve sempatik tavırlarıyla gündemde olan çift geçtiğimiz hafta, Anıl Altan’ın askere gitmesiyle kısa süreli bir ayrılık yaşıyor…

Dün Çırağan’da düzenlenen Cengiz Abazoğlu defilesine annesi ile giden Pelin Akil, defileye giderken tercih ettiği kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü. Zira bu saç, ayakkabılar, elbise konuşulmayacak gibi değil! Öncelikle şunu söyleyelim ki Akil günlük hayatında çok daha şık giyiniyor. Doğal güzelliği kendisine yetiyor ve bence fazla makyaj yapmasına ya da saçıyla başıyla çok uğraşmasına da pek gerek yok.



Pelin Akil’i sevsek de üzülerek söylüyorum ki dün öyle bir elbise tercih etmiş ki; güne giden kokoş teyzelere benzemiş. Elindeki çanta, ayağındaki ayakkabılar ise bırakın elbiseyle uyumunu, yaşına dahi gitmemiş. Saçlara ne desek bilemedik… Hani temizlik yaparken alelade bir şekilde toplarsınız ya saçınızı, görüntü tıpkı öyle…Maaselef kendisine bu stili, saçı makyajı yakıştıramadık…

Kıyafet sosyal medyada da ses getirdi. İşte o yorumlardan bazıları;

‘Pazara gideyim de 2 kilo domates alayım elbisesi olmuş.’

‘Güncü teyzeler gibi olmuş.’

‘Anneannemden kalma.’

‘Saç ve ruj öyle itici ki.’

‘Elbisenin altı damacana su şisesinin üstüne geçirilen torba gibi olmuş.’

‘Elbise kilolu göstermiş.’