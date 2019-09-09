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Sinem Kobal göğüs dekoltesiyle sosyal medyada olay oldu
Sinem Kobal göğüs dekoltesiyle sosyal medyada olay oldu
Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldığı bir düğünde giydiği elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kobal, dün de aynı kıyafet üzerindeyken çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya ünlü oyuncunun göğüs dekoltesini konuştu...
Moda 9 Eylül 2019 - 11:04

Bir süredir yeni projelerde göremediğimiz ünlü oyuncu Sinem Kobal, her ne kadar ekranlardan uzak kalsa da, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanarak takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor.
31 Ağustos’ta eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte, kuzeni Can Serbay’ın düğününe katılan Sinem Kobal, gecede Nedret Taciroğlu imzalı bir kıyafet giymiş ve beğeni toplamıştı. Dün de aynı elbise üzerindeyken çektiği bir selfie’yi Instagram hesabından paylaşan Kobal, göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.
Takipçileri Sinem Kobal’a övgü dolu sözler yazıp, dekoltesinin çok yakıştığını söylerken, bir bebek haberi beklediklerini yazmadan da edemediler…

Son güncelleme: 11:05 - 09.09.2019
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