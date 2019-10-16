Stella McCartney’den, dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapay kürkü

Hayvan bazlı deri ve kürk kullanımından gittikçe uzaklaşan dünya moda sektörü, sürdürülebilir malzemeleri tercih etmeye başladı. The Beatles'ın eski üyesi Sir Paul McCartney ile ABD'li fotoğrafçı ve hayvan hakları aktivisti Linda McCartney‘nin kızı Stella McCartney, Koba Fur-Free Fur yapay kürkünü moda severlerin beğenisine sunarak bu akımın öncülerinden oldu. Geri dönüştürülmüş polyester malzeme ve DuPont tarafından üretilen Sorona bitki bazlı elyaftan oluşan, Ecopel tarafından geliştirilen dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapay kürkü KOBA Fur-Free Fur, McCartney'nin 2020 kolleksiyonunun özel bir parçası olacak.

Dünyanın biyolojik bazlı, sürdürülebilir ilk yapay kürkü moda sektörüne ve doğaya saygılı bir seçenek sunuyor. Kürkün yüzde 37'si bitki bazlı DuPont Sorona ürününden oluşuyor. Bu özelliği sayesinde, yüzde 30’a kadar daha az enerji harcıyor ve geleneksel sentetiklere göre yüzde 63’e kadar daha az sera gazı üretiyor. Diğer taraftan KOBA® Fur-Free Fur yumuşak, çok yönlü ve uzun ömürlü kürk alternatifi sunarken, geri dönüştürülüp yeniden kullanılabiliyor.



Stella McCartney, moda severlere, dünya için daha etik bir seçenek sunduğunun altını çizerek ekledi: “Çevre dostu, biyolojik bazlı yapay kürk için inanılmaz derecede heyecanlıyım. Bu malzemeler, modanın hayvansal ürünlerden bağımsız olması yolunda atılan büyük adım ve modanın geleceğidir” dedi.