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Tuba Ünsal podyuma çıktı
Tuba Ünsal podyuma çıktı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün, moda tasarımcısı arkadaşı Şansım Adalı'ya destek olmak için Sudi Etuz defilesine çıktı...
Moda 5 Kasım 2018 - 08:53

Mercedes-Benz International Designer Exchange Program isimli uluslararası değişim programına katılan Mercedes Benz Türk, bu program kapsamında couture ustalığını sokak giyiminin kodlarıyla buluşturan ve her sezon koleksiyonlarıyla büyük ilgi uyandıran genç tasarımcı Şansım Adalı’yı destekledi.
tuba-unsal3Sudi Etuz’un markasının İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi kapsamında sunan Adalı’nın misafirlere bir de sürprizi vardı.
tuba-unsalÜnlü oyuncu Tuba Ünsal, Şansım Adalı’yı desteklemek üzere podyumda yürüdü… Tüm davetlilerin beğenisini toplayan Ünsal sarı elbisesiyle de oldukça sevimli görünüyordu. Podyumda yüzünden eksik olmayan Tuba Ünsal’ın heyecanı da gözlerinden okunuyordu…
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