Victoria’s Secret şovu bu yıl iptal edildi

Her yıl ‘Yılın Şovu’ olarak merakla beklenen, ‘Kimler melek kanadı kim en pahalı Bra’yı takacak’ diye heyecanlandıran, yayınlandığı zaman izlenme rekoru kıran Victoria’s Secret şov, bu yıl resmen iptal edildi…

Bu haberi aslında şovun meleklerinden biri olan Shanina Shaik, temmuz ayında yaptığı bir açıklama ile vermişti. Bugün ise marka çıkan haberleri doğrulayarak defilenin olmayacağını belirtti.

Marka, şovu neden iptal ettiklerini ise şöyle açıkladı: “Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria's Secret'in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik.”

Avustralyalı model Shanina Shaik, temmuz ayında The Daily Telegraph'a verdiği röportajda, “Ne yazık ki bu yıl Victoria’s Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim” demişti.

