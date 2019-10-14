Yedi tepeli şehirde bir Venedik rüyası

Lug Von Siga markasının kurucusu tasarımcı Gül Ağış, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı. Markasının 10’uncu yılını, Shakespeare'in ölümsüz eseri Venedik Taciri'nden ilham alarak hazırladığı koleksiyonuyla taçlandıran Ağış, defileyi de Venedik Sarayı'nda yaptı.

Bugüne kadar hazırladığı koleksiyonlarda dünyanın farklı coğrafyalarından ilham aldığı kişileri ve kültürel ayak izlerini hep İstanbul ile harmanlayan moda tasarımcısı Gül Ağış’ın tasarımlarında, modern bir romantizm duygusu öne çıkıyor.

Tsarımlarda dantel brode kumaşlardaki vintage desenler ve günebakan çiçeği motifleri öne çıkıyor. Şeffaf ve yarı saydam yüzeyler, nakışlı taftalar ve koton doğal elyaflar koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor. Beyaz, uçuk mavi, gül kurusu ve siyahlardan oluşan renk paleti çıtır çiçekli doğal baskılara, fırfırlara ve rahat görünümlü oversize silüetlere yansırken, hafiflik ve masumiyet duygusu hep ön planda.

