2019 yeni trend gelinlikleri görücüye çıkıyor

1-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar’da düzenlenecek olan fuar, 17. kez birçok düğün sektörü temsilcisi ile evlenecek çiftleri bir araya getirecek. Fuarda bu yıl tema Country Wedding. Doğala dönüşü arzulayan çiftlerin Country Wedding trendine uygun çok sayıda gelinlik, damatlık, masa süsleri, ayakkabılar hatta organizasyon fikirleri de bulabilecekleri fuarda üç gün birbirinden renkli etkinliklerle dolu olacak.

Fuarın ilk günündeki etkinlik,1 Şubat saat 14:00’de Seren Moda’nın yeni gelinlik modellerini sergileyeceği ve baş mankenliğini Çağla Şikel ve Özge Ulusoy'un yapacağı defile olacak. Bu yılki defilede sürpriz isimler de gelinlik giyerek podyuma çıkacak. Fuarın ikinci günü 2 Şubat’ta ise ziyaretçiler adeta defilelerle sihirli bir yolculuğa çıkacak.



White House By Özge Yılmaz, Ricchezza ve Moda Perisi'nin yeni sezona damga vuracak gelinlikleri gelinlerin hayallerini süsleyecek. Fuarı ziyaret edecek olan çiftlerin evlilik dünyası internet sitesinden online davetiye alarak kolaylıkla giriş yapabilecekleri fuar alanında bu yıl bir ilk de yaşanacak. İlk kez bir ülke fuarda katılımcı olarak yer alacak. Endonezya, Türk çiftleri balayına davet etmek ve hafızalara kazınacak balayı önerileri için Evlilik Dünyası Fuarı’nda olacak.