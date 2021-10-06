Alman kardeş şehir ile Marmaris’te yanan alana fidan

Marmaris Belediyesi ile Almanya'nın Fürth Belediyesi, kardeş şehir olmalarının 25'inci yılında yangından etkilenen alanda oluşturulan 25. Yıl Dostluk Ormanı'nın ilk fidanları dikildi.

Mustafa SARIİPEK

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Almanya’nın Fürth Belediyesi ile Muğla’nın Marmaris Belediyesi, kardeş şehir olmalarının 25’inci yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangından etkilenen alanda oluşturulan 25. Yıl Dostluk Ormanı’nın ilk fidanlarını dikti.

Temelleri merhum Belediye Başkanı İsmet Karadinç döneminde atılan Marmaris-Fürt kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı kapsamında ilçeye gelen aralarında Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’un da yer aldığı Alman heyet Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. İçmeler Belediye ana hizmet binasına gelen Fürht heyetini Marmaris Belediye Başkanı Oktay karşıladı. Makam odasında gerçekleşen görüşmede karşılıklı iyi niyet dilekleri dile getirildi.

“YANGIN FÜRTH HALKINI ÇOK ÜZDÜ”

Marmaris’te yaşanan yangının acısını Fürht’te de yürekten hissettiklerini söyleyen Fürth Başkanı Jung, “Bu korkunç yangınları televizyonlar, sosyal medya ve siz dostlarımızın attığı görüntülerle öğrendik. Görüntülere baktıkça Fürt halkı olarak çok üzüldük ve sarsıldık. Böyle güzel bir doğanın yanması bizleri derinden yaraladı. Tabiat çok güçlüdür ve bir iki yıl gibi kısa sürede çok yeşil olacaktır. Bugün burada mevkidaşımla beraber ağaç dikmenin onurunu duymaktayım. Gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” dedi.

“ORTAK PROJELER ÜRETİLECEK”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise Fürth ile dostluğun hiç bozulmadan devam ettiğini belirterek, “Dostluğumuz her yıl gelişerek devam ediyor. İlişkilerimizin karşılıklı olarak güçlenmesi için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. Salgın ve yangının Marmaris’in ekonomisine ağır bir darbe vurduğunu söyleyen Oktay “Ancak Marmaris’in enerjisi, potansiyeli ve motivasyonu çok yüksek. En kısa sürede toparlanacağımıza hiç kuşkum yok” diye konuştu.

HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

Ziyaretin ardından yangından etkilenen belediyeye ait bir alana fidan dikimi gerçekleştirildi. 25. Yıl Dostluk Ormanı adı verilen alana keçiboynuzu, defne, hünnap ve çam ağacı fidanları dikilirken, Mehmet Oktay ve Thomas Jung toprakla buluşan fidanlara can suyu verdi. İki isim ayrıca yanmış bir zeytin ağacının gölgesine de dostluğun ve kardeşliğin sembolü yine bir zeytin ağacı dikti.