Ankara barajlarında 20 günde 14 milyon metreküp su toplandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara aralık ayının ilk 20 gününde 14 milyon metreküp su akımı gerçekleştiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çankırı yolu üzerinde bulunan ve 2 bin 100 metrelik yükseltisi ile Ankara haritasının zirvesini oluşturan Işık Dağı mevkiinde barajların su dolum tablosuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara’daki kar yağışının memnuniyet verici olduğunu; ancak henüz istenilen seviyede olmadığını söyleyen Öztürk, “Kar yağışlarının barajlara etkisini ilkbahar aylarında hissedeceğiz. Dağlardaki kar erimeye başladığında barajlarımızı besleyecek olan sular sayesinde gelecek yıl Ankara’nın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz” dedi.

“ASIL KAR YAĞIŞLARININ GELECEK AYLARDA”

ASKİ Müdürü Öztürk, Ankara’da içme suyu barajlarını besleyen en önemli faktörün don halini alan yoğun kar yağışının sıcak havalarda erimesi sonucu oluşan su akımları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Barajlarımızdaki su miktarının artmasına neden olan en önemli etken kar yağışlarıdır. Havzalar yağan karın erimesiyle barajlarımıza su akışı sağlamaktadır. Şu anda da gelecekte de Kurtboğazı, Kavşakkaya ve Eğrekkaya barajlarımıza ciddi miktarda su akışı sağlayacak olan Işık Dağı geçidi havzasında 3-4 gündür kar seviyesi 25 santimetreye ulaşmış bulunuyor.

Her ne kadar bu yağışlar yüzümüzü güldürmüş olsa da asıl kar yağışlarının gelecek aylarda yoğunlaşmasıyla birlikte istenilen seviyelere çıkmasını umut etmekteyiz. Bu yıl henüz aralık ayı bitmemesine karşın şu anda 14 milyon metreküpe yaklaşan bir su akımı oluştu.

Geçen yıla oranla 4,5 milyon metreküp daha fazla su gelmiş olması az da olsa sevindirici. Bunun asıl kar yağışlı dönem olan ocak, şubat ve mart aylarında daha da artmasını bekliyoruz.”

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 7,44

ASKİ verilerine göre, Ankaranın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu vurgulayan Genel Müdür Öztürk, abone sayısı 2 milyon 483 bin 965 olan Ankara’da 21 Aralık’ta kente 1 milyon 289 bin 455 metreküp su verildiğini kaydetti.

Öte yandan barajların doluluk oranı; 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yüzde 7,44 olurken, su miktarının da 308 milyon 956 bin metreküp olarak ölçüldüğü belirtildi. DHA