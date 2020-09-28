Aynı manzara bu kez de Sinop’tan geldi

Aynı manzara bu kez de Sinop’tan geldi

Kuraklık nedeniyle kuruyan göl ve nehir haberlerine bu kez de Sinop eklendi. Taşmanlı Göleti'nin aşırı kuraklık nedeniyle suları çekildi. Dibi görünen göletteki binlerce balık da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yıl içerisinde beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi sebebiyle Taşmanlı Göleti’nde su seviyesi düştü.

Su seviyesinin düşmesi ve sıcak havanın etkisiyle sudaki oksijen oranının azalmasıyla binlerce balık telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sazanlar ve yayınlar su olan bölgelere doğru yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele verdi.

Taşmanlı Köyü Muhtarı Engin Dinç, “Göletin suyu havaların kurak gitmesi nedeniyle çekildi. Erfelek Barajı’ndan kışın taşan fazlalık suyun Taşmanlı Göleti'ne hat çekilerek doldurulması için Devlet Su İşleri’ne başvuruda bulundum. Fakat bu konuda bir ilerleme kaydedemedik” dedi. (İHA)