Barbie’ye benzemek için 150 bin lira harcadı

Barbie'ye benzemek isteyen estetik bağımlısı Honza Simsa, şimdiye kadar bu işlemler için 150 bin TL harcadı. Dudaklarına 20'ye yakın dolgu işlemi yaptıran Simsa açıklamasında, "Henüz bitirmedim. Yeni bir burun istiyorum. Ayrıca kalça protezleri yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

Çekya’da yaşayan Honza Simsa, Barbie bebeğe benzemek için 15 bin pound (150 bin TL) harcadı. Estetik bağımlısı olarak tanımlanan Simsa, hedeflerine ulaştığını söylese de arkadaş bulamamaktan yakınıyor.

26 yaşındaki genç adam, oyuncak bebeğe ve estetiğe düşkünlüğününün aşk hayatını da kötü etkilediğini ifade ediyor. Independent’ta yer alan habere göre, Simsa, peruklara, takma kirpik, takma tırnak ve makyaja düşkün olsa da kadınlara ilgi duyduğunu dile getirdi.

“Hâlâ kadınlardan hoşlanıyorum” diyen Simsa, “Ancak bazı kızlar, görünüşümle ilgili problem yaşıyor. Tarzım, kafalarını karıştırıyor. Bu yüzden artık yalnızım” ifadelerini kullandı.

“HENÜZ BİTMEDİ”

Sadece dudaklarına 20 kadar dolgu işlemi yaptırdığını söyleyen Simsa, mutlu olduğunu ve daha fazla ameliyat olmak istediğini açıkladı.

Simsa sözlerini şöyle sürdürdü: “Dudaklarımda, çenemde ve yanaklarımda dolgu var. Buna devam etmek ve yüzümü daha da plastikleştirmek, oyuncak bebeğe daha çok benzetmek istiyorum. Henüz bitirmedim. Yeni bir burun istiyorum. Ayrıca kalça protezleri yaptıracağım. Böylece vücudum S şeklini alacak.”