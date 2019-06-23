Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Batman’da, ‘çift kuyruklu’ kertenkele görüldü
Batman’da, ‘çift kuyruklu’ kertenkele görüldü
Dicle Nehri kıyısında 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü. Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini söyledi.
Yaşam 23 Haziran 2019 - 17:48

Dicle Nehri kenarında dolaşan Abdullah Ergin (58), nadir görülen, 2 kuyruğu bulunan kertenkeleyi fark etti. Ergin, ilk kez gördüğü ‘çift kuyruklu’ kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ergin, “Bu yaşıma geldim, ilk defa bununla karşılaştım. Çift kuyruklu kertenkeleyi görünce şaşırdım. Çevredekiler de gördüklerine inanmadı” dedi.

Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini, sürüngenlerin eski kuyruk düşene kadar bir süre böyle kaldığını söyledi.

DHA

Etiketler